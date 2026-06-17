東京ドームで実現した中谷とのメガマッチ。その一戦を制した井上に対する評価は依然として国際的に揺るぎない(C)Lemino/SECOND CAREER/NAOKI FUKUDA中谷戦は「絶対必須の一戦ではなかった」一体なぜ？すでに挙行から1ヶ月以上が過ぎたが、いまだにアメリカでボクシング関係者と会った時には、“5.2”が話題になることが多い。この言葉が意味するものは日本のファンにはもう説明の必要もないだろう。世界スーパーバンタム級4団