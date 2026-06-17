All Aboutが実施している「現金・預金に関するアンケート」から、2026年4月16日に回答のあった、福岡県在住46歳男性の預金に関する考え方を見ていきます。投稿者プロフィールペンネーム：あまみさん年齢性別：46歳男性同居家族構成：本人、子（16歳）居住地：福岡県雇用形態：正社員年収：520万円現預金：400万円リスク資産：100万円教育資金として「福岡銀行のスーパー定期に250万円」現預金について、「すぐに引き出せるように普