飛行機の上昇中や下降中に、幼い子供が泣き出してしまうのは「あるある」だ。【思いもよらぬ展開】幼い子供を連れて苦労していたら、後ろから?追い抜き?…モヤモヤしてたけど多くの場合、機内の気圧変化で耳が痛くなることが原因らしい。広島県在住の30代女性・Jさんの1歳の息子も、飛行機が着陸する少し前から泣き始めてしまい......。＜Jさんからのおたより＞先日、広島空港発羽田行きの飛行機での話です。2歳前のイヤイヤ期の息