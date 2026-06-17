きょう17日（水）は屋久島・種子島付近に梅雨前線が停滞し、沖縄から九州南部で非常に激しい雨が降りそうです。警報級の大雨や土砂災害などに警戒が必要です。東日本から北日本は午前を中心に晴れますが、西から雲に覆われるでしょう。■沖縄から九州南部は大雨雷雨や非常に激しい雨のおそれきょう17日（水）は屋久島・種子島付近に梅雨前線が停滞する影響で、鹿児島県では夜遅くにかけて警報級の大雨になりそうです。奄美地方で