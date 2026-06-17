栃木県で69歳の女性が殺害された強盗殺人事件。事件の1週間ほど前に、バイクで現場周辺をうろついていた32歳の男がマイナスドライバーを隠し持っていたとして逮捕されました。ピッキング防止法違反の疑いで逮捕されたのは、自称・塗装工の窪谷優生容疑者（32）です。窪谷容疑者は、先月6日、上三川町で発生した強盗殺人事件の現場となった住宅付近で、正当な理由なく、マイナスドライバー1本を隠し持っていた疑いがもたれています