気象台は、17日午前6時16分に、レベル３土砂災害警報を西之表市に発表しました。種子島・屋久島地方では、土砂災害に警戒してください。【土砂災害警報（発表中）】■西之表市●レベル３土砂災害警報【発表】■三島村●レベル２土砂災害注意報■南大隅町●レベル２土砂災害注意報【発表】■中種子町●レベル２土砂災害注意報■南種子町●レベル２土砂災害注意報■屋久島町●レベル２土砂災害注意報