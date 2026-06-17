6月5日に発表された、'28年度前期NHK連続テレビ小説『ほんのモキチ』。大正から昭和にかけて活躍した歌人・斎藤茂吉の妻、輝子をモデルにしたヒロインを河合優実が務める。【写真】山口百恵さんに激似と言われた、河合優実の代表作「やる気、満々です」と河合は満面の笑みで意気込みを語ったが、放送開始はまだ2年も先。朝ドラはそれまでに3作が放送を控えている。'26年度後期作品『ブラッサム』、'27年度前期作品『巡るスワン