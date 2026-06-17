イギリスのスターマー首相が16歳未満のSNS利用を禁止すると発表したことを受け、SNSによる被害で死亡した遺族の団体が会見を行いました。記者「スターマー首相が16歳未満のSNS禁止を発表したことについて、これから遺族の支援団体が会見を行います」会見を行ったのは、SNSで繰り返し自傷行為などの動画を見た結果、14歳で亡くなったモリー・ラッセルさんの遺族が設立した団体です。15日、スターマー首相が16歳未満のSNSを禁止する