名古屋の金城学院大学が2029年度をメドに共学化を検討していることなどを受け、同窓会組織が16日から卒業生らを対象にしたアンケートを始めました。守山区にある金城学院大学は、2028年4月から学校法人名古屋学院大学の傘下となり、2029年度をメドに共学化も検討されています。16日午後、同窓会組織の「みどり野会」が会見を開き、共学化などを巡って会員から様々な意見が寄せられたとし、意見を集約するためにアンケ&