日本銀行は16日、政策金利を1.0％まで引き上げることを決めました。31年ぶりの水準となりますが、私たちの生活にどんな影響があるのでしょうか。■仕入価格高騰で「出れば出るほど痛い」看板メニューを限定に「news zero」が訪ねたのは都内にあるカレー専門店。カツカレーがイチオシだといいますが…カレー店経営の女性「ロースカツのお肉が100gで100円をきっていたけど、今120円とか130円とか。今は数量限定にしていて、出れば出