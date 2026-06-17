◆ 今季6勝目！大矢氏「打者がタイミングをなかなか合わせづらい」日本ハム・北山亘基が16日、阪神戦に先発登板。5回2/3・116球を投げ、4安打9奪三振4四死球無失点で、今季6勝目を挙げた。球団新記録となる交流戦7連勝を記録した北山。16日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』の解説・坂口智隆氏は、この日の投球内容に対し「直球は、試合の入りはよかったが投げていくにつれて右打者に逆球がいって、スライダーも逆