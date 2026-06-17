「風、薫る」（NHK）のりん（一ノ瀬りん）のモチーフである看護婦・大関和（おおぜき・ちか）はどんな性格だったのか。作家の青山誠さんは「仕事熱心で看護は献身的。だが、直情径行に正論をぶつけ、病院でも敵を作っていた」という――。※本稿は、青山誠『大関 和 看護に人生を捧げた日本のナイチンゲール』（角川文庫）の一部を再編集したものです。■大関和と鈴木雅が受けた授業桜井女学校看護婦養成所もナイチンゲール方式に