西武が交流戦最終戦を制し、球団史上初となる交流戦優勝を果たした。16日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』では、その西武の戦いぶりについて出演者が称賛した。まず坂口智隆氏は、強さの要因として守備力と堅実な試合運びを挙げ、「守りから流れを呼び込んだ。得点数も全体2位。打ちまくって勝つというより、つないで1点を積み重ね、そのリードを守り切る戦い方だった」と振り返った。一方、真中満氏はチーム全体