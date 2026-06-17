１９９３年に俳優・加勢大周に対抗して「新加勢大周」の芸名で華々しく芸能界デビューを飾った坂本一生さん（５５）が、約９キロの減量に成功したことを明かした。１６日までにインスタグラムで「ただいま一応減量中です」と伝え、「今のところ１０３ｋｇから約９ｋｇ減量して順調に進んでいます」と経過報告。「目標まではあと６ｋｇくらいなので焦らず自分のペースでコツコツ頑張っているところです少しずつ体も軽く