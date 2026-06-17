ドライバーが飛ばない分、フェアウェイウッドはスコアメイクの強い味方だと話す永井花奈プロ。 マットの上から3Wを打つ独自の練習法や、振り遅れを防ぐ切り返しの「間」など、FWをうまく使うためのコツを教えてくれました。 永井花奈の私とＦW --私のスコアメイクに欠かせないクラブ ＦＷには苦手意識はなく、得意なクラブだと思います。私はドライバーがほかの選手よりも飛ばないほうなので、ＦＷはパ