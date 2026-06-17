【ニューヨーク共同】16日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は4営業日続伸し、前日比328.64ドル高の5万1999.67ドルで取引を終えた。終値としての最高値を連日で更新した。米国とイランの戦闘終結に向けた覚書の合意が引き続き好感され、買い注文が優勢だった。覚書合意を受け、この日のニューヨーク・マーカンタイル取引所の原油先物相場は4営業日続落。米国産標準油種（WTI）の7月渡しの終値は前日比4.70ドル安の1