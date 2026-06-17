装備もデザインも違う！ エントリーモデルと最上級モデルを比較トヨタは2026年5月12日、「カローラツーリング」の一部改良を実施するとともに、カローラシリーズ誕生60周年を記念した特別仕様車「ACTIVE SPORT（アクティブスポーツ）」のアップグレードを発表しました。カローラツーリングは、トヨタのステーションワゴン型乗用車として2019年に登場したモデルです。【画像ギャラリー】超いいじゃん！ トヨタの新たな「ステー