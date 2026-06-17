私はスミレ。中学生になった娘のアイは、アニメにあこがれてバスケ部に入部。しかし最近は、家に帰ってきても元気がない様子なのが気になります。部活の愚痴をこぼすようになったのです。どうやら真面目に練習しない部員が多く、バスケは好きだけれど張り合いがないことに不満を感じているのだそう。夫は「時間が解決するのでは」と言いますが、私はアイの様子が心配でたまりません。朝も元気のないアイを見て、早く部活が楽しくな