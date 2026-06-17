札幌・中央警察署は2026年6月16日、傷害の疑いで札幌市西区に住む自称運転手の男（70）と、北広島市内に住む配管工の男（35）を現行犯逮捕しました。2人の男は16日午後4時半ごろ、札幌市清田区里塚2条6丁目の国道上で、互いに顔面を殴るなどの暴行を加え、軽いけがをさせた疑いです。70歳の男は左の額に皮下出血があり、35歳の男は額に裂傷ができたということです。当時、警察には「国道36号上で男同士が殴り合っている」という目