◇プロ野球 セ・パ交流戦 西武 1-0 阪神(16日、甲子園球場)阪神・工藤泰成投手が1イニング3者連続3球三振を達成しました。1点を追う7回からマウンドに上がると、先頭の西川愛也選手をフォークで空振り三振。続く代打・山村崇嘉選手もフォークで空振り三振とすると、この日タイムリーを打っていた桑原将志選手は159キロのストレートで見逃し三振に抑えました。「イマキュレートイニング」と呼ばれる1イニング3者連続3球三振。今季は