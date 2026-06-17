俳優の小野真弓（45）が15日、自身のインスタグラムを更新。「本日発売の週刊大衆さんの表紙を飾らせて頂いております」と報告し、撮影オフショットなどを投稿した。【写真】「相変わらずセクシー」美谷間あらわな撮影オフショットを公開した小野真弓撮影している様子や、自撮りショットなど4枚をアップ。「馬子にも衣装のわたくし」と自虐しつつも、美しいデコルテと谷間がチラリとのぞく衣装姿を披露した。この投稿にファ