【モデルプレス＝2026/06/17】女優の松本若菜が主演を務め、佐野勇斗（M!LK）が共演するTBS系火曜ドラマ『君の好きは無敵』（毎週火曜よる10時）の初回放送が、7月14日に決定。ポスタービジュアルが解禁された。【写真】M!LK佐野「骨格がそっくり」祖父母・両親らとの集合ショット◆松本若菜×佐野勇斗「君の好きは無敵」ビジュアル解禁TBSでは7月14日よる10時から、松本が主演を務め、佐野が共演する『君の好きは無敵』がスタート