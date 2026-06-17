【モデルプレス＝2026/06/17】7月8日スタートの日本テレビ系新水曜ドラマ「ファーストクライ 母子救命救急班」（毎週水曜よる10時〜）。主演を務める比嘉愛未をはじめとするメインキャスト陣がクランクインを迎えた。【写真】比嘉愛未、40歳迎えナチュラルな姿◆比嘉愛未主演「ファーストクライ 母子救命救急班」舞台は、日本屈指のセレブ病院。そこで秘密裏に結成された母子救命救急班が、行き場を失った妊婦と“新たな命”を守り