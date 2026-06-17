夏の甲子園出場をかけた、第108回全国高等学校野球選手権兵庫大会の組み合わせ抽選会が16日、明石市民会館で行われた。抽選会には、連合チーム28校11チームを含む166校149チームの主将が参加。シード校16校、準シード校16校、シード以外の117チームの順で、抽選に臨んだ。組み合わせ抽選会に集まった各校の主将たち（写真：ラジオ関西）抽選の結果、2回戦から登場するシード校のうち、春の兵庫大会と近畿大会を制した報徳学