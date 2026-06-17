今期はコンビニ・豊臣と「兄弟」を冠するドラマが重なったが、目を引いたのは田鎖（たぐさり）という珍しい苗字の兄弟。31年前、両親が惨殺され、弟も傷を負わされたが、犯人は捕まらず、未解決事件に。その15年後の法改正で時効が撤廃となるも、たった2日の差で両親殺害事件は時効が成立してしまう。兄弟は法で裁けない犯人への復讐を誓い、警察官になった。兄の真（まこと／岡田将生）は所轄で強行犯係の刑事となり、弟の稔（