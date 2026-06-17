ワールドカップ中北米大会で日本代表は14日（日本時間15日）、一次リーグF組の初戦のオランダに臨み、2−2で引き分けて勝ち点1を手にした。これまで準優勝3度の強豪に対し、2度リードを許しながらも追いつき、ドローに持ち込んだわけだから、上々の滑り出しと言って良いだろう。この試合、攻守の中心としてフル出場し、終了間際の89分に値千金の同点ゴールを決めたのがMF・鎌田大地（29＝クリスタルパレス）である。日本チームを