6月15日、テレビ朝日の「羽鳥慎一モーニングショー」にサッカー解説者の松木安太郎氏が出演。日本対オランダ戦の結果を振り返った際、「今日勝ちましたけど」と口にしてしまった。しかし、これは多くの日本人の“本音”だったかもしれない。日本は2対2で引き分けたが、あまりに劇的な試合展開に、まるでオランダに勝ったかのような錯覚に誰もが陥ったからだ。＊＊＊【W杯2026】メッシ、C・ロナウドらを支える「美人妻」の灼けた