ドル円、１６０円台半ばに上昇日銀通過で改めて円安の動き＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場、円安の動きが見られ、ドル円は１６０円台半ばに上昇。日銀決定会合の結果が公表され、大方の予想通りに政策金利を１．００％に引き上げた。入院治療中の植田総裁に代わって、内田副総裁が会見を行っていたが、中東情勢を巡る不透明感に言及。今回の利上げがハト派的な利上げだったとの受け止めも多いようだ。 副総裁はま