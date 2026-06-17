「いざという時、助けを呼べるのは大変心強い。安心して働けるようになりました」。こう安堵の表情を浮かべるのは、東京都港区役所の職員である。港区では今年2月から、カスタマーハラスメント対策のため「元警察官」を役所内に常駐させる取り組みを開始した。カスハラを受けていると職員が“SOS”を出すと、元警察官が現場に急行してくれ、代わりに対応してくれるというのだ。自治体では全国初となるこの対策を導入した清家愛区