※新潮QUEで配信中【「強い官邸」はいかに作られたのか――「愛されるより恐れられる」リーダーの条件】を再編集した記事です。リーダーはイエスマンばかりに囲まれていてはいけない――。言い古されたフレーズなのだが、それは多くのリーダーがこの罠に陥りがちであることのあらわれとも言えるだろう。第二次安倍内閣で7年以上官房長官を務め、歴代最高の3213回もの記者会見を行った菅義偉元総理は、会見回数が3000回を超えた