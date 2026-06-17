阿部慎之助前監督の電撃辞任により、選手時代に巨人の在籍経験がない橋上秀樹オフェンスチーフコーチが監督代行に就任した巨人。突然の指揮官交代はチームに大きな混乱をもたらすはずだったが、むしろ現場からは「チームが生き生きとしてきた」との声も出ている。【久保田龍雄／ライター】【写真】橋上秀樹楽天監督代行に初勝利を捧げてしまった元楽天・現巨人の田中将大投手の姿とにかく前を向いて頑張るしかない6月10日には