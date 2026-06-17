◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＩ組フランス３―１セネガル（１６日、ニューヨーク・ニュージャージー競技場）３大会連続４度目出場のセネガル（ＦＩＦＡランク１５位）が、１次リーグＩ組初戦で２大会ぶり３度目の優勝を狙うフランス（ＦＩＦＡランク３位）に１―３で敗れた。３４歳のエースＦＷマネ（アルナスル）、ＦＷジャクソン（バイエルン）らが先発。前半２５分には縦パスに走り込んだジャクソンが左足シュートを