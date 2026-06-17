わずか3日で今年度の補正予算が成立するなど、今国会は“無風”が続く。思うように存在感を発揮できない野党の間には、苦肉の策が持ち上がっている。＊＊＊【写真を見る】必死の形相で公明党議員の応援演説を行う「久本雅美」「柴田理恵」立民を合流に追い込むシナリオ「中道改革連合、立憲民主党、公明党による新・新党構想です。中道が2月の衆院選で惨敗し、当面は見送られたはずでした」とは政治部デスク。立民と公明は、