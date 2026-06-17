俳優の柄本時生（36）が、17日までに公開された自身のYouTubeチャンネルに出演。妻・さとうほなみ（36）と交際を始めた時期を明かした。【写真】台本っぽくておしゃれ！…話題を集めた結婚発表時の書面動画では、仲の良い賀来賢人（36）と落合モトキ（35）とともに食事をしながらトークを展開。岡田将生（36）に電話をかける一幕もあった。そんな中、落合は柄本に対し「『錦糸町パラダイス』の時はもう付き合ってたの？」と