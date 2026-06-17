「広島０−２日本ハム」（１６日、マツダスタジアム）広島の斉藤優汰投手（２２）が今季初登板初先発を５回３安打５奪三振１失点で終えた。１５０キロ超の直球を軸に、カーブやフォークなど織り交ぜ、地元北海道の日本ハムを相手に堂々と腕を振った。今季初黒星を喫し、プロ初勝利はお預けとなったものの、存在感を示した登板だった。チームは敗れ、今季の交流戦を５勝１２敗１分けで終えた。本拠地のマウンドで、斉藤優がま