赤色灯マッチングアプリで知り合った男性をバーに偽装したレンタルスペースへ誘導し、うその高額請求で現金を詐取したとして、警視庁は17日までに、詐欺の疑いで、東京都文京区、職業不詳沓沢大樹容疑者（31）ら男女4人を逮捕した。捜査関係者への取材で分かった。4人は東京・新宿の複数のレンタルスペースを悪用し、ぼったくりを繰り返したとみられる。捜査関係者によると、ほかに逮捕されたのは少女（16）と、19歳と21歳の男