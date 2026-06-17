俳優の上川隆也が、16日放送のTBS系『黄金のワンスプーン！』（後10：00）に出演。かつてレギュラー出演した日本テレビ系『ぐるぐるナインティナイン 』内の『ゴチになります』での支払い総額を明かした。【写真】VIPチャレンジャーとして8年ぶりに『ゴチ』に復活した上川隆也この日、ゲストとして出演した上川は進行役の後藤輝基（フットボールアワー）から『ゴチ』での思い出を聞かれると「番組の中でどれだけむしり取られた