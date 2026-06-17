【「紫雲寺家の子供たち」10巻】 6月17日 発売 価格：759円 (C)宮島礼吏／白泉社 【拡大画像へ】 白泉社は、マンガ「紫雲寺家の子供たち」の10巻を6月17日に発売する。価格は759円。 本作は「彼女、お借りします」の作者・宮島礼吏氏による禁断×純愛ラブコメディ。2025年にはTVアニメ化もされた。 清葉の宣言により、新をもっと強く意識することになった姉妹たち。10