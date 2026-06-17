【「聖女に嘘は通じない」6巻】 6月17日 発売 価格：792円 【拡大画像へ】 講談社は、マンガ「聖女に嘘は通じない」の6巻を6月17日に発売する。価格は792円。 本作は「薬屋のひとりごと」の原作者・日向夏氏が手掛けた小説をコミカライズした作品。小説1巻の範囲は終了しており、6巻から新シリーズが幕を開ける。 辺境の教会で神官見習いだった少女・クロエが