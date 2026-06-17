長岡まつり大花火大会に打ち上げられる「復興祈願花火フェニックス」を応援しようと募金活動が行われています。「フェニックス」は幅、およそ2キロに及び長岡花火を代表する花火の一つとして知られています。打ち上げには毎年、個人や企業からの寄付金などが活用されています。6月に長岡市で開かれた「全国うまいものグランプリ」でもフェニックス募金箱が設置されました。こうした募金活動に加えて一部の店舗が売上金の一部を寄付