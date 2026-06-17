松本若菜が主演を務める7月期のTBS火曜ドラマ『君の好きは無敵』のポスタービジュアルが公開された。 参考：本郷奏多、『君の好きは無敵』で冷徹な顔を持つ社長役に髙嶋政伸＆白石加代子も出演 完全オリジナルストーリーである本作は、世界に広がり続ける日本の“かわいい文化”を生み出すキャラクタービジネス業界を舞台に、松本演じる「かわいい」も「好き」もよくわからない元コンサル・