東京を代表する観光名所・高尾山を登る「高尾山ケーブルカー（高尾登山電鉄）」が、2027年1月の開業100周年を記念し、総額25億円を投じた大規模リニューアルを実施します。最大の目玉は、2028年春にデビューする新型車両と、世界的建築家・隈研吾氏がデザイン監修を務める高尾山駅舎の改築です。新型車両は内蔵バッテリーを採用した「架線レス化」により窓の外から電線が消え、大自然のパノラマを遮るものなく撮影・堪能できるよう