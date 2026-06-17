韓国の美人女優にそっくりで知られる競泳選手パク・ハンビョルが、スイムウェア姿の近況SHOTを公開して話題だ。【写真】韓国美人スイマー、水着でも隠し切れない圧巻ボリュームパク・ハンビョルは最近、自身のインスタグラムを更新。「NIKE♡」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。公開された写真には、シンプルな白い壁の室内で鮮やかな赤のチェアに座ったパク・ハンビョルが写っている。大きなブランドロゴがあし