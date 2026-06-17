北中米ワールドカップで現地６月16日、グループステージＩ組の第１節が開催。フランス代表対セネガル代表の一戦が、ニューヨーク・ニュージャージー・スタジアムで行なわれた。序盤はフランスがボールを保持し、セネガルは自陣で構える展開。主導権を握るフランスだが、相手のコンパクトな守備の前に攻めあぐねる。受けに回るセネガルは25分、カウンターから好機を創出。縦パスに抜け出したジャクソンのシュートは、惜しく