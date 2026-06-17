宮城県仙台市は毎年、小・中学生の学力と、生活・学習状況を調査しているという。その解析を引き受けた東北大学加齢医学研究所の川島隆太教授らが目にした驚きの結果とは――。また5〜18歳の223人を測定すると、“あるもの”を使用している子どもの「脳の発達」が遅れていることがわかったのだった。（ジャーナリスト笹井恵里子）子どもたちの学習意欲を伸ばすために何をしたらいいか「子どもたちの学習意欲を伸ばすために何をし