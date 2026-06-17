ワールドカップではもはや恒例だ。北中米大会でも日本代表のサポーターは試合後にスタジアムのゴミ拾いを行い、世界のメディアから称賛されている。ただ今季、そこに日本人ではない“特別サポーター”が加わった。NFLニューヨーク・ジャイアンツに所属するQBジェイミス・ウィンストンだ。自身の名前が入った日本代表のユニホームを纏い（背番号は４）、ゴミ拾いに参加していたことが分かった。アメフト界のスター選手による