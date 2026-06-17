BRUNOが展開するトラベルブランド「MILESTO」が5月末に発売したバックパック用の背面メッシュパネルが、これからの季節にかなり役立ちそうだ。●さまざまなハンディファンに対応 手持ちのリュックがさらに涼しくメッシュパネルといえば、通気性を確保するためにリュックの背中側についていることが多い。このモデルは、後付けすることで、背中の部分にハンディファンを取り付けられるものだ。前作から多様なハンディファンに