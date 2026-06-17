「出世する人」と「出世できない人」は何が違うのか。心理学者の内藤誼人さんは、心理学的なデータに基づいて、「ヤバい」という口グセを無意識に多用するような人は「おそらく出世ができないだろう」と指摘する。「ヤバい」を多用する人が「仕事で評価されない」本当の理由とは？ビリー・スミス氏の研究と、マーク・プロコシュ氏の研究をもとに、詳しく解説する。（文／心理学者・立正大学客員教授内藤誼人）出世できない人が無