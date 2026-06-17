北中米ワールドカップ、オランダとの激闘で高い評価を得た日本代表だが、結果は２−２のドロー。勝点１を手にしたに過ぎない。長友佑都も危機感を口にする。「（オランダ戦を）良い戦いで終わらせちゃだめですよ。結局引き分けですからね。勝点１ですから」一方、スウェーデンに１−５と大敗を喫したチュニジアはサブリ・ラムシ監督を更迭。かつてサウジアラビア代表などを率いたエルベ・ルナールを招聘した。混乱のなか、もう