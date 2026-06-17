【その他の画像・動画等を元記事で観る】 timeleszの松島聡が出演する、7月8日スタートの日本テレビ系新水曜ドラマ『ファーストクライ 母子救命救急班』にて、メインキャスト陣がクランクインを迎えた。 ■「皆さんが温かく迎えてくださって、自然にお芝居ができた」（松島聡） 本作の舞台は、日本屈指のセレブ病院。そこで秘密裏に結成された母子救命救急班が、行き場を失った妊婦と“あらたな命”を守り抜くた